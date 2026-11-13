Het Sinterklaasjournaal was donderdagavond voor de vierde dag op rij het best bekeken programma van de dag. Na een dipje op woensdagavond met gemiddeld 1,8 miljoen kijkers, stemden donderdag weer meer dan 2 miljoen mensen op het programma af. Dat blijkt vrijdagochtend uit voorlopige cijfers van het Nationaal Media Onderzoek (NMO).

Mogelijk had het Sinterklaasjournaal woensdagavond last van de viering van Sint-Maarten. Het record staat nog steeds gevestigd op dinsdag, toen 2,33 miljoen kijkers hoopten te zien wie de mijter dit jaar overneemt van Stefan de Walle. De NTR maakte in september bekend dat de acteur niet zou terugkeren als goedheiligman. Inmiddels bouwt het programma al vier dagen de spanning op door Sinterklaas nog niet te tonen. Volgens de verhaallijn van het Sinterklaasjournaal is de Sint dit jaar kwijt.

Naar verwachting moeten de kijkers ook vrijdagavond nog gissen naar de opvolger van De Walle. De NTR heeft eerder gezegd dat de nieuwe Sinterklaas in ieder geval zaterdag bij de landelijke intocht zal zijn. Volgens kijkcijferanalist Tina Nijkamp "belooft" het aantal van donderdagavond wat voor de kijkcijfers van de intocht.