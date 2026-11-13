Rusland en Oekraïne melden doden na nachtelijke aanvallen

KYIV/MOSKOU (ANP/AFP) - Rusland en Oekraïne hebben beide doden gemeld na wederzijdse luchtaanvallen afgelopen nacht. Volgens het Russische ministerie van Defensie kwamen vier mensen om het leven in de regio Volgograd. De Oekraïense autoriteiten telden zeker drie doden.

Een van hen was een tiener uit Zaporizja, wiens woonblok zou zijn getroffen. Eerder in de nacht meldde Oekraïne al twee doden in de regio Soemy. Volgens Oekraïense media als Ukrainska Pravda en The Kyiv Independent is ook een ziekenhuis in de hoofdstad geraakt door een Russische drone. Daarbij zouden drie gewonden zijn gevallen. Tientallen mensen werden geëvacueerd.

Rusland zei afgelopen nacht bijna 1200 Oekraïense drones uit de lucht te hebben geschoten. Dat is een van de grootste aantallen sinds het begin van de oorlog.