Meerdere sinterklaasliedjes staan deze week in de Single Top 100. Pepernoot van Pietje Fernando & De Club van Sinterklaas keert terug op de 41e plaats. Pietengym van De Club van Sinterklaas & Danspiet komt nieuw binnen op nummer 57 en Zie ginds komt de stoomboot van Alles Kids keert terug op plek 94.

Ook kerstnummers winnen terrein. Last Christmas van WHAM! stijgt van de twintigste naar de dertiende plaats. All I Want for Christmas Is You van Mariah Carey klimt van 38 naar 30. Rockin' Around the Christmas Tree van Brenda Lee, Underneath the Tree van Kelly Clarkson en Santa Tell Me van Ariana Grande keren deze week terug in de lijst.

De top drie van de Single Top 100 blijft ongewijzigd ten opzichte van vorige week. Jamie Miller voert de lijst aan met Babydoll, gevolgd door Isabèl Usher en Kraantje Pappie met Spijt Komt Later en Tate McRae met Housewife.

Singles Top 100 week 47

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, titel, o.b.v. Single Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (1) Jamie Miller - Babydoll

2. (2) Isabèl Usher feat. Kraantje Pappie - Spijt Komt Later

3. (3) Tate McRae - Housewife

4. (8) Suzan & Freek - Pijnstiller

5. (6) Ashe - Stop The Wedding!

6. (4) Qlas, Antoon & Boef - 100 Tranen

7. (5) Ronnie Flex & ADF Samski - Schijn Je Licht Op Mij

8. (11) sombr - My Body Isn't Ready

9. (14) Mula & IliassOpDeBeat - METEN & WEGEN

10. (7) DJ Goja feat. Jason Derulo & Melody - Mi Chico