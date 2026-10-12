Shorttracker Sjinkie Knegt en tv-persoonlijkheid Maxime Meiland doen mee aan het komende seizoen van het survivalprogramma Expeditie Robinson. Ook onder anderen Goldband-zanger Boaz Kok, First Dates-gastvrouw Denice Dest en radio-dj Joost Swinkels behoren tot de kandidaten die maandag werden onthuld.

Aan het komende seizoen doen ook bekende Vlamingen mee, zoals televisiemaker Cath Luyten, turner Luka Van den Keybus, zangeres Pauline Slangen en voormalig songfestivalkandidaat Seppe Herreman, oftewel Red Sebastian. Andere Nederlandse kandidaten zijn Knokke Off-acteur Eliyha Altena, OGENE-zangeres Shelley Vol, acteur Pieter van der Sman en actrice Sophie Bouquet.

Het programma, gepresenteerd door Nicolette Kluijver en Edson da Graça, is vanaf 1 november te zien bij RTL 4 en een dag na de uitzending te streamen op Videoland.