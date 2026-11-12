Bruine Mehdi, in België een deelnemer van De Slimste Mens ter Wereld, heeft besloten om zich terug te trekken uit het programma. De Vlaamse 32-jarige contentcreator, die de laatste dagen in opspraak raakte vanwege mogelijk grensoverschrijdend gedrag, zal niet te zien zijn in de finaleweken van De Slimste Mens ter Wereld. Volgens persbureau Belga maakte tv-zender Play het nieuws donderdagmiddag bekend. "Het programma verdient die negatieve aandacht niet", zegt de internetpersoonlijkheid in een eigen verklaring, waarin hij ook schrijft dat de voorbije dagen "een grote indruk hebben gemaakt op mij en mijn omgeving".

In een verklaring van zender Play en productiehuis Woestijnvis staat dat "deze beslissing op dit ogenblik als de enige juiste en gepaste keuze voelt om de rust te bewaren voor alle betrokkenen in deze zaak". "Op deze manier kunnen de bevoegde instanties in alle sereniteit hun onderzoek voeren en gepast oordelen."

Het parket Oost-Vlaanderen liet woensdag weten dat het een opsporingsonderzoek is gestart naar Bruine Mehdi. De politie heeft drie aangiftes gekregen vanwege mogelijke zedenfeiten. De influencer schrijft op Instagram dat het belangrijk is dat het onderzoek van het parket van Oost-Vlaanderen "in alle rust kan verlopen". "Het onderzoek is een cruciaal gegeven in het zuiveren van mijn naam en reputatie. Daar heb ik ook het volste vertrouwen in." Zijn advocaten lieten eerder al aan Belga weten dat hij de aantijgingen formeel ontkent.

Bij de uitzending van woensdag verscheen al een disclaimer vanwege de drie aangiftes. In de disclaimer wordt vermeld dat De Slimste Mens ter Wereld niet live is opgenomen, maar enkele weken eerder. Ook is tv-zender Play naar aanleiding van de meldingen over grensoverschrijdend gedrag een onafhankelijk extern onderzoek gestart.