Koning Willem-Alexander heeft donderdag zelf een aantal militaire drones bestuurd. Op oefenterrein de Vlasakkers bij de Bernhardkazerne in Amersfoort vloog hij onder meer een drone over een parcours. Ook werd de koning bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van drones bij Defensie.

Defensie streeft ernaar binnen vijf jaar de helft van de militaire gevechtskracht onbemand te laten zijn. De koning merkte op dat de ontwikkelingen op het gebied van drones razendsnel gaan en wilde weten hoe Defensie daarop inspeelt. Hij kreeg te horen dat de drone-eenheden de veranderingen volgen en drones daarop aanpassen. Dat doen ze onder meer met modulaire drones, waarbij onderdelen snel kunnen worden vervangen en software aangepast.

De koning kreeg vervolgens een kijkje in een mobiele werkplaats, bestaande uit twee containers op een voertuig. Daar maken specialisten onderdelen, repareren ze drones en passen ze software aan in de buurt van het gevechtsveld. Wat zij ontwikkelen, moet direct bruikbaar zijn voor militairen aan het front. Willem-Alexander deed zelf ook een poging een drone te repareren.

Parcours

Daarna mocht de koning een drone besturen. Willem-Alexander, die ook piloot is, leek weinig uitleg nodig te hebben. Met hier en daar een aanwijzing wist hij de drone door het parcours te loodsen en weer keurig aan de grond te zetten.

Ook nam de koning de besturing over van een stille verkenningsdrone, waarmee de vijand kan worden geïdentificeerd. In de oefening was het aan de koning het target te bepalen. Vervolgens werd deze onder vuur genomen. "Ik geloof dat die raak was, majesteit", kreeg Willem-Alexander te horen.