Slipknot kondigt vertrek Sid Wilson aan

Slipknot heeft het vertrek van Sid Wilson aangekondigd. De Amerikaanse metalband meldde op sociale media dat de muzikant per direct geen deel meer uitmaakt van de groep, maar verwijderde het bericht later weer, meldt Rolling Stone.

"Met onmiddellijke ingang zal Slipknot niet langer verbonden zijn aan Sid Wilson", stond volgens het muziektijdschrift in het bericht. De band wenste hem daarnaast het beste voor de toekomst. Waarom het bericht vervolgens werd verwijderd, is niet duidelijk. Slipknot heeft nog niet gereageerd op vragen van Rolling Stone.

Wilson sloot zich in 1998 aan bij Slipknot en was binnen de band bekend als nummer 0. Hij verzorgde onder meer de draaitafels en keyboards.

Slipknot nam de afgelopen jaren afscheid van meerdere bandleden. Zo vertrokken Chris Fehn en Craig Jones en nam de groep in 2023 afscheid van drummer Jay Weinberg.