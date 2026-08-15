Disney werkt aan een derde deel van de animatiefilm Zootopia. Dat heeft de filmstudio vrijdag bekendgemaakt tijdens het D23-evenement.

Ginnifer Goodwin en Ke Huy Quan, die stemmen inspreken in de films, maakten tijdens het evenement bekend dat hun personages Judy Hopps en Gary De'Snake terugkeren in Zootopia 3. Wanneer de film moet verschijnen, is nog niet bekendgemaakt.

Het tweede deel verscheen vorig jaar en groeide uit tot de succesvolste animatiefilm van Disney ooit. Zootopia 2 bracht wereldwijd 1,8 miljard dollar op. De eerste film uit 2016 passeerde eveneens de grens van 1 miljard dollar.

In de Zootopia-films staan politieagente Judy Hopps, een konijn en vos Nick Wilde centraal. Het tweede deel werd eerder dit jaar genomineerd voor de Oscar voor beste animatiefilm.