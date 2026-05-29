Snelle brengt nieuw album Binnenspiegel uit

Snelle heeft vrijdag zijn nieuwe album Binnenspiegel uitgebracht. Volgens de artiest, wiens echte naam Lars Bos is, is het zijn meest persoonlijke plaat tot nu toe.

De titel verwijst naar terugkijken en zelfreflectie. Het album bevat nummers over herinneringen, persoonlijke ontwikkeling en het zoeken naar geluk.

Voor het album werkte Snelle samen met onder anderen Zoë Livay, Flemming, Trobi en Kaya Imani. Op de plaat staan onder meer de eerder verschenen nummers Ik Zing, Weer Een Dagje Ouder en Laat Het Licht Aan.