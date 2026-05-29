Grasmat De Kuip volgens aanvoerders Eredivisie niet meer de beste

HOOFDDORP (ANP) - De grasmat van De Kuip is volgens de aanvoerders van de Eredivisie niet meer de beste van Nederland. Na de verkiezing elf jaar op rij te hebben gewonnen, is het veld in het Philips Stadion van PSV nu beter beoordeeld. Dat meldt spelersvakbond VVCS.

Een grasmat kan bij de beoordeling maximaal 5 punten krijgen. Het veld van PSV kwam afgelopen seizoen uit op een beoordeling van 4,53 punten. Feyenoord bleef steken op 4,35 punten en de grasmat van Ajax in de Johan Cruijff ArenA staat derde op de lijst met 4,29.

Onderaan de lijst staat Telstar, met een cijfer van 2,76. Het veld van AZ scoort ook slecht; met een gemiddelde van 3,29 staan de Alkmaarders op de zestiende plaats van in totaal achttien clubs.

"De aanvoerders uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie geven wekelijks hun waardering aan de velden in Nederland", legt de VVCS uit. "Na elke speelronde ontvangt VVCS-voorzitter Evgeniy Levchenko van de aanvoerders van de uitspelende clubs een tekstbericht met de waardering van 1 (slecht) tot en met 5 (topveld) voor het veld waarop zij gespeeld hebben."