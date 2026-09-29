Snelle en Domien Verschuuren in nieuw seizoen TVOH

Zanger Snelle en radio-dj Domien Verschuuren spelen een rol in het nieuwe seizoen van The Voice of Holland. Dat heeft een woordvoerder van RTL bevestigd nadat kijkcijferanalist Tina Nijkamp hierover berichtte in haar podcast. Wat de rol van Snelle en Verschuuren inhoudt, wordt later pas bekendgemaakt.

Nijkamp had het in haar podcast niet alleen over een rol voor Snelle en Verschuuren, maar volgens haar zou de talentenjacht ook een nieuw onderdeel krijgen.

The Voice of Holland keerde eerder dit jaar na enkele jaren afwezigheid terug op televisie. Ruben Hillen won het afgelopen seizoen. De coaches waren Suzan & Freek, Ilse DeLange, Willie Wartaal en Dinand Woesthoff.