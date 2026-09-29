Oud-international Gilardino opvolger van coach Cuesta bij Parma

PARMA (ANP) - Alberto Gilardino is de nieuwe coach van Parma. De 44-jarige oud-international van Italië is de opvolger van Carlos Cuesta, die twee dagen geleden vertrok bij de nummer 15 van de Serie A.

Gilardino keert terug bij de club waar hij van 2002 tot en met 2005 voor speelde en in 116 wedstrijden 56 keer scoorde. Hij kwam daarna nog uit voor onder meer AC Milan, Fiorentina en Genoa. Bij Parma heeft de aanvaller, die in 2006 wereldkampioen werd met Italië, een contract tot medio 2027 getekend, met een optie voor nog twee seizoenen.