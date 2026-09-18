So Incredible voor het eerst sinds 2008 in top Single Top 100

Het nummer So Incredible van Ilse DeLange staat voor het eerst sinds november 2008 weer in de top 3 van de Single Top 100, meldt samensteller GfK. Het liedje ging onlangs viral op TikTok en keerde vorige week al terug in de hitlijst.

So Incredible klimt deze week naar 2 en heeft alleen Alleen Jij van Milolaathetlukken nog voor zich. Het is niet de hoogste positie ooit voor So Incredible. In 2008 stond het nummer een week op de eerste plaats van de Nederlandse hitlijst.

Bizzey komt deze week de top tien binnen met zijn versie van Anne van Clouseau. Het nummer debuteerde begin deze maand nog op de 69e plaats. De artiest is dit seizoen een van de deelnemers aan het tv-programma Beste Zangers. Versies van nummers uit dat programma scoorden vaker noteringen in de Single Top 100. Zo was Kan je me zien van Bente vorig jaar goed voor een hit.

Single Top 100 week 38

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, titel, o.b.v. Single Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (1) Milolaathetlukken - Alleen Jij

2. (12) Ilse DeLange - So Incredible

3. (2) Rutger van Barneveld - Zwoele Zomernachten

4. (3) Samuel Welten & Russo - BOEM!

5. (7) Sienna Spiro - Great Expectation

6. (4) Shakira & Burna Boy - Dai Dai

7. (5) Mauvais djo - Pilé

8. (6) Justen de Wildt - Cheerio

9. (8) HUGEL & SOLTO - Jamaican (Bam Bam)

10. (13) Bizzey - Anne