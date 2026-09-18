EU verhoogt alarmniveau voor marine in Rode Zee om Houthi's

BRUSSEL (ANP/AFP) - De Europese Unie heeft aangekondigd het waarschuwingsniveau in de Rode Zee voor de EU-marinemissie te verhogen na toegenomen dreiging van de Houthi's. De missie begon in 2024 om de scheepvaart te beschermen tegen aanvallen van de Jemenitische groepering op schepen in de Rode Zee.

"Gezien de verslechterende veiligheidssituatie heeft de EU-operatie Aspides het alarmniveau voor haar schepen verhoogd", schrijft EU-buitenlandchef Kaja Kallas op X, na een gesprek met de Saudische minister van Buitenlandse Zaken.

De door Iran gesteunde Houthi's kregen afgelopen week veel gebied bij de Rode Zee in handen. Ook de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb kwam onder controle van de groep. Saudi-Arabië, dat in Jemen een coalitie tegen de Houthi's leidt, exporteert veel olie door deze zeestraat.