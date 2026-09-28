sombr draagt leren jas van George Michael tijdens eerbetoon

sombr heeft tijdens de uitreiking van de MTV Video Music Awards een leren jas van George Michael gedragen. Dat meldt onder meer tijdschrift Vogue. De Amerikaanse zanger bracht tijdens de awardshow een eerbetoon aan zijn overleden vakgenoot met nummers als Faith en Father Figure.

"George was zo'n icoon, niet alleen vanwege zijn tijdloze muziek en songwriting, maar ook vanwege zijn stijl", vertelt sombr aan Vogue over zijn beslissing om het jack te dragen. "Het was behoorlijk surrealistisch en een eer om een ​​jack te dragen dat zo synoniem is geworden met dat tijdperk."

sombr beschrijft Michael als "een legende" en zegt dat hij niet lang na hoefde te denken toen hij werd gevraagd voor het eerbetoon. "De muziek van George is nog steeds even relevant en tijdloos. Ik ben opgegroeid met zijn muziek en hij is een enorme inspiratiebron voor me geweest."

Het zwarte kledingstuk, waarop diverse kettingen en speldjes zijn bevestigd, werd door Michael gedragen tijdens zijn Faith-tournee, die eind jaren tachtig plaatsvond. Ook was de Britse zanger, die in 2016 overleed, met het leren jack te zien in de Diet Coke-reclame uit 1989.