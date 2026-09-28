LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

Infantino onderzoekt of FIFA aan 211 bonden meer geld kan geven

28 sep , 23:55Sport
anp280926168 1
ANP
Voeg toe als voorkeursbron op Google
KOPENHAGEN (ANP/RTR) - FIFA-voorzitter Gianni Infantino gaat onderzoeken of hij meer geld uit kan keren aan de 211 nationale voetbalbonden. Dit doet hij volgens persbureau Reuters in navolging van oproepen van de continentale bonden UEFA en CONCACAF om 1,85 miljard euro uit de reserves van de wereldvoetbalbond vrij te maken.
Infantino heeft in een brief aan de voorzitters van de zes continentale bonden - die maandag door Reuters werd ingezien - laten weten dat de beoordeling van het voornemen op 15 oktober aan de FIFA-raad zal worden voorgelegd. Om hoeveel geld het gaat per bond is nog niet duidelijk.
loading

Loading