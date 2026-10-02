De handgeschreven songteksten van Freddie Mercury voor zijn debuutsoloalbum Mr. Bad Guy uit 1985 zijn voor 277.000 pond (omgerekend ruim 325.000 euro) geveild. De blaadjes waren onderdeel van The Reinhold Mack Collection, een archief met handgeschreven teksten en andere bekende muziekitems. Volgens Sky News brachten de songteksten van de Queen-frontman op de eerste dag van de veiling het meeste op.

De akoestische gitaar van Noel Gallagher, de Takamine FP460SC die de Oasis-gitarist ook had gesigneerd, bracht 226.800 pond op. Gallagher bespeelde het instrument onder meer tijdens het MTV Unplugged-optreden van de band in 1996. Nog niet eerder bracht een akoestische gitaar van Oasis zoveel op tijdens een veiling.

Naast de songteksten en de gitaar gingen onder meer ook een jasje van Michael Jackson en een bril met getinte glazen van John Lennon onder de hamer. Deze items wisselden respectievelijk voor 226.800 en 126.000 pond van eigenaar.