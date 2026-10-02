Ruim achthonderd afleveringen van de TV Show van de TROS zijn vrijdag toegevoegd aan de Schatkamer, het digitale en gratis toegankelijke archief van Beeld & Geluid. Het interviewprogramma van Ivo Niehe was sinds de lancering van de Schatkamer eind mei nog niet te zien. De toevoeging valt samen met de overdracht van de originele neonlichtbak uit het programma, die jarenlang in kunstmuseum Singer Laren bewaard is gebleven.

Het gaat om bijna alle uitzendingen van de TV Show, net als spin-offs als de TV Show op reis, diverse specials en de jubileumuitzendingen ter gelegenheid van het 25-, 30- en 35-jarig bestaan van het programma. In de TV Show ontving Ivo Niehe vele nationale en internationale beroemdheden, of ging hij bij hen thuis langs. Het programma was van 1981 tot 2022 bij de (AVRO)TROS te zien.

De overdracht van de originele neonlichtbak van de TROS TV Show uit Singer Laren viel samen met de viering van de eerste televisie-uitzending in Nederland, vrijdag 75 jaar geleden. Presentator Ivo Niehe nam verschillende afleveringen van het programma op in de theaterzaal van Singer Laren. "Het was ideaal om in zo'n geweldige theaterzaal afleveringen te kunnen opnemen, met diverse wereldsterren en het Metropole Orkest", laat Niehe in een verklaring weten.

"Objecten als deze vormen het materiële geheugen van onze mediageschiedenis, waarin de TV Show 41 jaar lang een belangrijke rol speelde", zegt Beeld & Geluid-directeur Eppo van Nispen tot Sevenaer. "We zijn Singer Laren dankbaar dat ze dit icoon al die jaren zo goed hebben bewaard. Bij Beeld & Geluid zullen we er nu met veel liefde en toewijding zorg voor dragen, zodat dit stukje erfgoed behouden blijft voor huidige en toekomstige generaties."