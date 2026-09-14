Songwriters vereerd met plekje op nieuwe Wall of Fame

De liedjesschrijvers die maandag een plek op de Dutch Songwriters Wall of Fame hebben gekregen, vinden het stuk voor stuk "een eer" dat zij bij de eerste tien horen die zijn geselecteerd.

"Het was een grote verrassing", zei Boudewijn de Groot maandag voorafgaand aan de ceremonie in Beeld & Geluid, waarin de tien werden geïntroduceerd. "En een enorme eer dat ik bij de eersten hoor. Het is een mooie groep mensen, en hopelijk is dit de start van een lange traditie."

Naast De Groot zijn onder anderen Herman van Veen, Frank Boeijen, Emile Hartkamp, Peter Koelewijn en John Ewbank geselecteerd. Hartkamp, de man achter vele successen van Frans Bauer, stelde dat de erkenning zijn ego streelt. "Als je kijkt naar het rijtje, dan mag je best denken: dit is heel bijzonder. Je weet dat je best wat betekend hebt, maar dat het nu vastgelegd wordt is heel bijzonder."

Ewbank, die grote hits scoorde met Marco Borsato, is de jongste van de tien. Dat hij er nu al tussen staat, had hij niet verwacht. "Dit zijn stuk voor stuk prachtige namen. Het zijn allemaal mensen die al gearriveerd waren, toen ik op m'n negentiende aan kwam lopen.

Volgend jaar mogen de tien geïntroduceerden, samen met bestuur, nieuwe namen voordragen. Dat zal nog een hele klus worden, vrezen ze. Hartkamp denkt nu aan Acda en de Munnik, Ewbank aan Arno Krabman. Koelewijn gaat zich naar eigen zeggen hard maken voor Lennart Nijgh en Annie M.G. Schmidt en De Groot ziet in vrouwen als Roos Rebergen en Frédérique Spigt goede kandidaten.