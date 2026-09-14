Beveiliging prins Harry opnieuw beoordeeld na terugkeer naar VK

De beveiliging van prins Harry in het Verenigd Koninkrijk wordt opnieuw beoordeeld, nu hij met zijn gezin naar zijn vaderland is terugverhuisd. Dat melden verschillende Britse media, waaronder ITV News.

Volgens ITV News heeft het Uitvoerend Comité voor de Bescherming van Royalty en Publieke Figuren (RAVEC) aan de hertog van Sussex laten weten dat zijn situatie onlangs tijdens een vergadering was besproken. Nu hij weer in het Verenigd Koninkrijk woont en zijn kinderen daar naar school gaan, zou zijn besloten dat zijn veiligheidssituatie opnieuw moet worden beoordeeld. Ook voor zijn vrouw Meghan wordt een risicoafweging gemaakt.

Harry en Meghan woonden sinds 2020 in de Verenigde Staten, maar zij verhuisden onlangs weer naar het Verenigd Koninkrijk. Waar Harry met zijn gezin woont en waar zijn kinderen naar school gaan is niet publiek bekendgemaakt.

De beveiliging van Harry tijdens bezoeken aan het Verenigd Koninkrijk is de afgelopen jaren vaker een twistpunt geweest. De jongste zoon van koning Charles had het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken aangeklaagd, omdat zijn politiebescherming was stopgezet nadat hij en zijn vrouw een stap terug deden binnen het Britse koningshuis. Die zaak verloor hij.