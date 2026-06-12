De organisatie van Appelpop heeft vrijdag de laatste artiesten die optreden tijdens het festival in september bekendgemaakt. Onder anderen Sophie Straat, Dio en Jungle by Night voegen zich bij de eerder aangekondigde namen.

Onder anderen FLEMMING, Hannah Mae, Suzan & Freek, BLØF en De Jeugd van Tegenwoordig werden eerder al aangekondigd voor het tweedaagse festival in Tiel.

Het is dit jaar voor het eerst dat bezoekers voor Appelpop moeten betalen. Een weekendkaart voor vrijdag 11 en zaterdag 12 september kost 30 euro. Dagtickets zijn, afhankelijk van de dag, 15 of 20 euro. Het festival ging over tot een betaalde editie om toekomstbestendig te blijven.