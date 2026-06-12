Drie treinen met zo'n 1300 reizigers gestrand door brand Woerden

WOERDEN (ANP) - Door de brand in een transformatorstation in Woerden zijn drie treinen op het spoor stil komen te staan. In totaal zaten daarin zo'n 1300 reizigers, laat een woordvoerder van de NS weten.

Een trein is reeds ontruimd. De reizigers zijn naar het station in Woerden gebracht. De reizigers van de twee andere treinen worden per bus geëvacueerd.

Door de brand rijdt het treinverkeer in een deel van de Randstad vrijdagavond niet meer. Het gaat om de trajecten die langs Woerden gaan. Het advies aan reizigers is om om te reizen.