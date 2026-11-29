Sophie Straat vindt het na alle commotie afgelopen zomer moeilijker om zich uit te spreken over zaken die zij belangrijk vindt. Dat zegt de zangeres zondag in gesprek met NU.nl. Straat kreeg kritiek en doodsbedreigingen vanwege de 'moshpits' tijdens haar concerten waarin zij ruimte vroeg voor vrouwen, queer personen en andere minderheden.

"Het is net als de eerste keer verliefd worden als je nog nooit een gebroken hart hebt gehad", zegt Straat tegen NU.nl. "Die onbezonnenheid, dat is vrijheid. Als je dan een keer onrecht hebt meegemaakt, maakt dat je realistisch. Ik geloof dat je blijven uitspreken de enige manier is om iets gedaan te krijgen. Dat ik mezelf daar meer toe moet zetten, neem ik de mensen die me bedreigen kwalijk."

Zij herhaalt eerdere uitspraken dat ze veel meer op haar hoede is sinds de bedreigingen die ze kreeg: "Als ik een café binnenloop, ben ik me er bewust van dat mensen kunnen weten wie ik ben en het wel of niet eens zijn met wat ik zeg. Dan wil ik het liefst een grijze muis zijn waar niemand iets van vindt."

Amalia

Ook kreeg ze bij diverse optredens op festivals beveiliging: "Dat was bizar. Zodra ik de bus uitstapte, kwamen er drie mannen naast me lopen. Ik heb me echt even Amalia gevoeld. En dat allemaal omdat mannen even niet mee mochten doen in een moshpit."

Straat riep tijdens haar show vrouwen, mensen van kleur en queerpersonen op om naar voren te komen voor een moshpit. Ook vroeg ze witte mannen om naar achteren te gaan. De oproep zorgde voor veel ophef op onder meer sociale media en honderden klachten bij discriminatie.nl. Zowel het meldpunt als het Openbaar Ministerie in zowel Nederland als België bepaalden na onderzoek dat Sophie Straat zich niet schuldig maakte aan discriminatie, iets dat sommige opiniemakers op televisie wel claimden. "Ik heb me daar geen seconde zorgen om gemaakt. Ik twijfel aan veel, maar niet over waar ik sta in dit debat", zegt de zangeres tegen NU.nl.