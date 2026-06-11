Sosha Duysker knuffelt graag met bomen

Sosha Duysker knuffelt in haar vrije tijd graag met bomen. De presentatrice doet die opvallende onthulling in het &C Zomerboek. "Ik heb me daar dus nooit awkward over gevoeld", zegt ze in het interview.

De 35-jarige Duysker zegt dat ze zich er "vanaf de eerste keer" helemaal oké mee voelde. "Ik stond voor die boom, keek omhoog, naar z'n takken die metershoog de lucht in gaan, en voelde me ineens heel nietig. Ik vind bomen sowieso heel intrigerend. Zo'n stam die lijkt op een olifantenhuid. Dat patroon, prachtig. En wat is er nou statiger of wijzer dan een boom die daar al honderden jaren staat?"

De presentatrice voelde een oerkracht en kreeg naar eigen zeggen "opeens zo'n zin" om de bewuste boom aan te raken. "In de hoop dat ik dan een beetje van die volhardendheid op kan zuigen en mee kan nemen."