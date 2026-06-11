GENÈVE (ANP/AFP/RTR/DPA) - Voor de eerste keer in tien jaar is het aantal vluchtelingen afgenomen. Wereldwijd waren er eind 2025 bijna 118 miljoen mensen die door bijvoorbeeld conflicten hun huis moesten verlaten, een daling van 5,4 miljoen vergeleken met een jaar eerder. Dat meldt VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR, die het aantal mensen dat moet vluchten nog steeds onacceptabel hoog noemt. "Eén op de zeventig mensen wereldwijd was gedwongen op de vlucht aan het eind van 2025."

Van de ontheemden eind vorig jaar wordt de grootste groep, ruim 67 miljoen mensen, gezien als intern ontheemd. Zij zijn op de vlucht binnen de eigen landsgrenzen. Daarnaast zijn volgens een UNHCR-rapport tientallen miljoenen mensen hun land ontvlucht. Het overgrote deel van de vluchtelingen die terugkeerden, deed dat volgens UNHCR-topman Barham Salih in Afghanistan, Soedan of Syrië. Dat gebeurde volgens hem in veel gevallen onder druk.

Die vluchtelingen keerden terug naar "landen waar onveiligheid heerst, waar de infrastructuur beschadigd is en waar basisvoorzieningen en economische kansen schaars blijven", zegt Salih. De topman benadrukt dat het geen oplossing is om mensen terug te sturen naar landen die niet veilig zijn. "Het risico bestaat dat dit het begin wordt van een nieuwe cyclus van ontheemding."

Het grootste deel van de vluchtelingen in de wereld komt volgens de UNHCR uit een handjevol landen. Het gaat naast Afghanistan, Soedan en Syrië ook om Venezuela, Oekraïne en Zuid-Soedan. De meeste gevluchte mensen worden volgens de vluchtelingenorganisatie in omliggende landen opgevangen. Colombia, Duitsland, Turkije, Oeganda, Iran, Tsjaad en Pakistan herbergen de meeste vluchtelingen.