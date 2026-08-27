Soundos en Van Beckhoven in derde film Rutger, Thomas & Paco

Soundos El Ahmadi, Robèrt van Beckhoven en Peggy Sandaal hebben een rol weten te bemachtigen in de nieuwe bioscoopfilm De Film van Rutger, Thomas & Paco 3. Dat heeft Splendid Film donderdag bekendgemaakt. De filmmaatschappij laat weten dat de opnamen inmiddels zijn gestart.

In de jeugdfilm gaan hoofdrolspelers Rutger Vink en Thomas van Grinsven op zoek naar hun hond Paco, die plotseling is verdwenen. Onder anderen Eva Van Der Gucht, Edwin Jonker en Sanne Langelaar spelen mee in het verhaal. De film wordt volgend jaar zomer in de bioscopen verwacht.

De derde film van het YouTube-trio wordt geproduceerd door Blooming Media. De regie is in handen van Hans Somers. De eerdere twee delen kwamen uit in respectievelijk 2025 en 2026.