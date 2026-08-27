Noorse omroep past programmering aan in verband met Harald

De Noorse omroep NRK past donderdag de avondprogrammering aan in verband met het nieuws rondom de ernstig zieke koning Harald. De nieuwsuitzendingen over zijn gezondheid gaan de hele avond door, melden Noorse media.

NRK schrapt onder meer het praatprogramma Debatten. "Dit is een weloverwogen besluit op basis van het huidige nieuws," zegt een woordvoerder voor de omroep. "Op tv zal er doorlopend nieuwsverslaggeving zijn over de gezondheidssituatie van de koning."

Het hof maakte eerder donderdag bekend dat de gezondheidssituatie rondom Harald "zeer ernstig" is. Zijn familie is bijeen in het ziekenhuis om over hem te waken. Noorse media houden er rekening mee dat de koning komt te overlijden.

Op het paleis in Oslo zijn tientallen mensen afgekomen. Op het plein liggen inmiddels al honderden bloemstukken.