Soundos El Ahmadi heeft nog altijd last van een ongeluk met een waterscooter dat ze jaren geleden had. "Ik vind het gewoon stom. Ik heb altijd zoveel liefde gehad voor het water en dat is van me afgepakt door het ongeluk", vertelt de cabaretière tijdens een boottocht in het RTL-programma Casa di Beau.

El Ahmadi is tijdens de tocht zichtbaar niet op haar gemak. "Het is gewoon een dingetje dat in je systeem blijft zitten. Dat is niet gek, dat is gewoon een trauma."

De cabaretière heeft naar eigen zeggen al veel over haar ongeluk gesproken. "Eigenlijk zou ik EMDR moeten doen voor dit, maar ik heb geen tijd, want het is best wel een heel zware therapie", vertelt ze. Later in de aflevering durft El Ahmadi toch weer op een waterscooter te zitten. Achterop bij Van Erven Dorens maakt ze een kort tochtje over het water.