THESSALONIKI (ANP) - Het Nederlands elftal is er dit kalenderjaar nog geen een keer in geslaagd een wedstrijd te eindigen zonder tegendoelpunt. In de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland kreeg Oranje donderdag voor de elfde wedstrijd op rij minimaal een doelpunt tegen.

Nederland won op 17 november vorig jaar in de WK-kwalificatie met 4-0 van Litouwen. Daarna begon de lange reeks waarin de nul niet werd gehouden, tegen achtereenvolgens Noorwegen (2-1 winst), Ecuador (1-1), Algerije (0-1), Oezbekistan (2-1 winst), Japan (2-2), Zweden (5-1 winst), Tunesië (3-1 winst), Marokko (1-1), Duitsland (1-1), Servië (2-1 winst) en Griekenland.

Oranje speelt dit jaar nog drie interlands, tegen Servië, Duitsland en Griekenland.