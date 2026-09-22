Spaanse omroep wil songfestival ook volgend jaar boycotten

Spanje zal naar verwachting ook volgend jaar afwezig zijn op het Eurovisie Songfestival. De voorzitter van de Spaanse omroep RTVE kondigde dinsdag aan dat hij de raad van bestuur gaat voorstellen om vast te houden aan de vorig jaar ingezette boycot, melden Spaanse media.

José Pablo López vindt dat songfestivalorganisator European Broadcasting Union (EBU) op "ethisch vlak" nog onvoldoende maatregelen heeft genomen. Volgens de voorzitter is daar, samen met andere grote Europese omroepen, het hele jaar op aangedrongen. Ook verklaarde hij dat RTVE zich hard heeft gemaakt voor strengere bestuursregels, bestraffing van elke poging tot politieke inmenging en de garantie van strikte neutraliteit bij de sponsorcontracten en het festival zelf.

Spanje boycotte het songfestival vorig jaar samen met Nederland, Ierland, IJsland en Slovenië vanwege de deelname van Israël. Tot dusver heeft alleen de Ierse omroep RTÉ bekendgemaakt dat het ook in 2027 afwezig zal zijn. In Nederland trok AVROTROS zich wederom terug, maar kan de NPO besluiten alsnog via een andere weg naar Bulgarije te gaan.

Spanje had als lid van de zogeheten Big Five, en daarmee een van de grote geldschieters, een belangrijke rol binnen het songfestival.

Officieel was de deadline voor aanmelding van omroepen vorige week, maar de NPO kreeg op verzoek uitstel van de EBU. Een woordvoerder verwachtte dat er eind deze maand een beslissing valt.