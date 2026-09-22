Prins Albert feliciteert tennissers met 'geweldige overwinning'

Prins Albert heeft de Monegaskische tennissers gefeliciteerd met hun "geweldige overwinning" op Finland in de Davis Cup. De vorst spreekt in een verklaring op Instagram van een "historische prestatie" van het team.

"Ik wil graag mijn hartelijke felicitaties overbrengen aan ons Monegaskische Davis Cup-team", schrijft Albert. Volgens de prins kan Monaco zich dankzij de zege "met de beste tennisnaties ter wereld meten".

Albert zegt "bijzonder trots" te zijn op de spelers en hun begeleiding. Zij dragen volgens hem "de kleuren van het vorstendom met veel talent en vastberadenheid uit".