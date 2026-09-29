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Spaanse regisseur Gonzalo Suárez (92) overleden

29 sep , 21:24Entertainment
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De Spaanse regisseur en scenarioschrijver Gonzalo Suárez is dinsdag in Madrid overleden. Dat melden Spaanse media op basis van een bericht van de familie. Hij werd 92 jaar.
Suárez stond eerder dit jaar nog op het podium van de Spaanse Goya Awards en nam de prestigieuze Goya de Honor in ontvangst voor zijn oeuvre. De prijs werd toegekend als erkenning voor zijn gehele carrière en zijn uitzonderlijke bijdrage aan de Spaanse filmindustrie.
De schrijver en regisseur is bekend van de films Remando al viento (1988), El extraño caso del doctor Fausto (1969) en El detective y la muerte (1994). Zijn filmografie omvat tientallen werken.
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