Labyad ook volgend jaar ploeggenoot van Depay bij Corinthians

SÃO PAULO (ANP) - Zakaria Labyad heeft een nieuw contract getekend bij Corinthians uit Brazilië. De in Utrecht geboren middenvelder blijft tot eind december 2027 bij de ploeg van Oranje-international Memphis Depay. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal tekende vorige maand eveneens een nieuwe verbintenis bij de club uit São Paulo. Hij blijft tot medio 2028.

Labyad arriveerde in februari bij Corinthians. Hij liep in juli een zware knieblessure op en kwam tot op heden slechts achttien keer uit voor de club. De zesvoudig international van Marokko speelde in Nederland voor PSV, Vitesse, FC Utrecht en Ajax.