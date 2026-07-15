Speciale Britse munten voor 15 jaar Game of Thrones

De Britse Royal Mint geeft speciale munten uit ter ere van het 15-jarig bestaan van de HBO-serie Game of Thrones. Het eerste seizoen van de fantasyserie verscheen in 2011 en het achtste en laatste in 2019.

De serie is gebaseerd op de boekenreeks Het lied van ijs en vuur van schrijver George R.R. Martin. Voor de verzamelaars zijn er zowel "ijs"- als "vuur"-munten beschikbaar. Op de ene munt staat een draak, op de andere de Night King.

"Game of Thrones heeft wereldwijd tot de verbeelding van miljoenen mensen gesproken, en ook na vijftien jaar is die passie nog net zo fel als drakenvuur", zegt Royal Mint-directeur Rebecca Morgan. "Deze munten vormen een schitterend eerbetoon aan een van de beste verhalen ooit."

Na het einde van Game of Thrones in 2019 kwamen er nog spin-offs van de serie. In 2022 kwam het eerste seizoen uit van House of the Dragon, dit jaar verscheen A Knight of the Seven Kingdoms.