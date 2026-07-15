Eis: 10 jaar cel voor opzettelijk doodrijden man (18) Maassluis

ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft woensdag tien jaar cel geëist tegen Tyrone H. voor het opzettelijk doodrijden van de 18-jarige Nabil in Maassluis begin maart vorig jaar. Justitie meent dat de 24-jarige Hagenaar twee keer over het slachtoffer heen reed na een vechtpartij. Dit gebeurde "willens en wetens uit boosheid", zei de officier van justitie. "Er is hier sprake van een gerichte wraakactie."

Ook wil het OM dat H. tien jaar niet mag rijden. "Iemand die zijn auto op deze manier gebruikt, heeft niks te zoeken achter het stuur", aldus de officier.

Het slachtoffer bleef na de aanrijding zwaargewond achter. Hij overleed dezelfde dag in het ziekenhuis. H. ontkent dat hij de jongeman met opzet heeft aangereden. Hij werd kort na het incident aangehouden.