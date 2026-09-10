De Spice Girls lanceren ter ere van hun 30-jarig jubileum een speciale boxset met alle singles die de groep ooit heeft uitgebracht. De collectie van liefst 14 cd's met in totaal 160 nummers verschijnt op 6 november, maakte de groep bekend.

Op een van de cd's staan vier niet eerder uitgebrachte demo's, waaronder Do You Think About Me, een van de eerste opnames van de Spice Girls. Dit jaar is het dertig jaar geleden sinds de release van debuutalbum Spice. Door de jaren heen scoorde de formatie grote hits als Wannabe, Stop en Spice Up Your Life.

De aankondiging van de speciale collectie volgt op een cryptisch bericht op Instagram waarin een advertentie met de datum van donderdag te zien was. Onder het bericht zijn wel veel teleurgestelde reacties te lezen, onder meer van fans die op een tour hadden gehoopt.