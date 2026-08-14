Spider-Man: Brand New Day blijft maar records breken. De nieuwste film met Tom Holland als de superheld heeft in Noord-Amerika al 700 miljoen dollar opgebracht. Volgens Amerikaanse vakmedia heeft de film deze mijlpaal in dertien dagen gehaald, een record.

Voorheen stond het record op zestien dagen. Dat record werd volgens Deadline gedeeld door Star Wars: The Force Awakens en Avengers: Endgame.

Tot nu toe zijn er maar zeven films geweest die in Noord-Amerika de grens van 700 miljoen dollar hebben gepasseerd. Variety voorziet dat Spider-Man: Brand New Day mogelijk de 1 miljard dollar zou kunnen aantikken. Ook suggereren kenners dat er een kans bestaat dat de film uiteindelijk 3 miljard dollar zou kunnen opbrengen. Daar slaagde tot nu toe geen enkele film in.