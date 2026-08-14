Nicole Kidman is de ster in de nieuwe videoclip van Troye Sivan. De Australische actrice is te zien in de vrijdag uitgebrachte clip van het nummer She's the Best.

De 59-jarige Kidman speelt in de videoclip een rijke vrouw in wie de zanger geïnteresseerd is. Op beelden is te zien hoe de twee zich in een dragclub bevinden. Het personage van Kidman nipt vanuit het publiek aan een drankje terwijl de 31-jarige Sivan op het podium staat. Ook is een rol weggelegd voor Sasha Colby, de winnares van het programma RuPaul's Drag Race.

She's the Best is het titelnummer van Sivans vierde studioalbum. Het nieuwe album van de Australische zanger verschijnt op 9 oktober.