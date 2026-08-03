Spider-Man: Brand New Day heeft naar verwachting in het openingsweekend wereldwijd 927 miljoen dollar opgebracht. Dit is de op een na beste wereldwijde start van een film ooit, schrijven Amerikaanse vakmedia op basis van schattingen die de sector zondag publiceerde. Alleen Avengers: Endgame bracht in 2019 meer geld in het laadje: 1,2 miljard dollar.

Op voorhand voorspelden analisten dat het record van Avengers: Endgame weleens verbroken zou kunnen worden. In de voorpremières brak Spider-Man met 72 miljoen dollar nog het record van de Avengers-film.

Van het totaalbedrag uit het eerste weekend is 355 miljoen dollar alleen al afkomstig van de Noord-Amerikaanse markt. Ook daar deed alleen Avengers: Endgame het net iets beter. Buiten de Verenigde Staten kende China de sterkste start met 121 miljoen dollar, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk met 49 miljoen dollar. In Frankrijk, India, Brazilië en Spanje vestigde de film wel het record voor een openingsweekend.

Tom Holland en Zendaya

927 miljoen dollar is een uitzonderlijk hoge opbrengst voor een bioscoopfilm in één weekend; weinig films slagen erin om dit bedrag te verdienen tegen het einde van hun bioscoopreeks. Spider-Man: Brand New Day steekt daarbij met kop en schouders boven de nummer drie onder de grootste wereldwijde openingen uit. Avengers: Infinity War uit 2018 was goed voor 640 miljoen dollar wereldwijd.

Spider-Man: Brand New Day toont hoe het superheld Peter Parker vergaat in een wereld waarin zijn vrienden en geliefden niet meer weten wie hij is. De hoofdrollen worden gespeeld door Tom Holland en Zendaya. De vorige keer dat Holland de hoofdrol speelde in Spider-Man: No Way Home bracht de film wereldwijd uiteindelijk 1,9 miljard dollar op. Vakmedia voorspellen dat Brand New Day weleens de magische grens van 2 miljard kan passeren, een mijlpaal die tot nu toe door slechts zeven films in de geschiedenis is bereikt.