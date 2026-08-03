De nieuwe Spider-Man-film Brand New Day, die donderdag in première ging, is in Nederland na het eerste weekend door bijna 315.000 mensen bezocht. De superheldenfilm heeft daarmee ruim 4,2 miljoen euro opgebracht, meldt Universal Pictures maandag.

Het is daarmee volgens de productiemaatschappij "het beste openingsweekend ooit voor een Spider-Man-film" en bovendien het grootste openingsweekend sinds de coronaperiode. Eerder op de dag werd bekend dat de film wereldwijd naar verwachting 927 miljoen dollar heeft opgebracht. Alleen een andere superheldenfilm, Avengers: Endgame uit 2019, bracht meer op. Na het openingsweekend stond de teller toen al op 1,2 miljard dollar.

Spider-Man: Brand New Day is de vierde film over de webslingerende superheld met Tom Holland in de hoofdrol. Het verhaal gaat over hoe Peter Parker, de man achter het masker, omgaat met een wereld waarin zijn vrienden en geliefden hem niet meer kennen en zijn vergeten dat hij Spider-Man is.