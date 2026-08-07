De nieuwe Spider-Man-film Brand New Day heeft het volgende opbrengstrecord verbroken. Volgens The Hollywood Reporter is de film in de VS binnen zeven dagen de grens van 500 miljoen dollar gepasseerd. Nog nooit eerder in de filmgeschiedenis haalde een bioscooptitel in Amerika binnen zo'n korte tijd zoveel geld binnen.

Het record stond op naam van de vorige Avengers-film Endgame uit 2019. Deze film deed er acht dagen over om een half miljard dollar binnen te halen. Ook wereldwijd doet Spider-Man het opvallend goed. De film haalde wereldwijd binnen zes dagen meer dan 1 miljard dollar op. De enige film die dit sneller deed, was Avengers Endgame in 2019. Die haalde wereldwijd de miljardgrens binnen vijf dagen.

In Brand New Day moet Spider-Man leren leven in een wereld waarin zijn vrienden niet meer weten wie hij is. Dit is het gevolg van een keuze die de spinnenman in de vorige film moest maken om de wereld te redden. De hoofdrollen worden gespeeld door Tom Holland en Zendaya.

Ook in de Nederlandse bioscopen trekt Spider-Man Brand New Day volle zalen.