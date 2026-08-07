MEXICO-STAD/BUENOS AIRES (ANP/RTR) - De voetbalbonden van Argentinië en Mexico hebben hun steun voor FIFA-baas Gianni Infantino uitgesproken. De voorzitter ligt nog altijd onder vuur ondanks het intrekken van het omstreden commercialiseringsplan en de woensdag gemaakte excuses.

De Mexicaanse voetbalbond volgt met de steunbetuiging niet de eigen regionale bond Concacaf, die had opgeroepen tot een "grondige afrekening". Argentinië blijft Infantino eveneens steunen, ook al bekritiseerde de Zuid-Amerikaanse bond CONMEBOL de "eenzijdige acties" van FIFA.

Infantino kreeg donderdagavond al de steun van de Afrikaanse voetbalbond CAF, die zich unaniem achter de voorzitter schaarde. De UEFA sprak zich eerder donderdag tegen Infantino uit en kondigde aan dat de UEFA-boycot van alle FIFA-competities van kracht blijft.