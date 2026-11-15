Spider-Man grote winnaar bij Kids' Choice Awards

De film Spider-Man: Brand New Day is zaterdagavond in de prijzen gevallen bij de uitreiking van de Kids' Choice Awards. Spider-Man: Brand New Day werd gekozen tot de favoriete film en Tom Holland en Zendaya wonnen de prijzen voor favoriete acteur en actrice. Actrice Sadie Sink werd verkozen tot favoriete schurk in dezelfde film.

K-popgroep BTS kreeg drie prijzen: voor favoriete muziekgroep, nummer (Swim) en album (Arirang). Ook de animatiefilm KPop Demon Hunters won meerdere prijzen. Andere winnaars waren onder anderen Lionel Messi, MrBeast, KATSEYE en Rosé. Chris Pratt ging naar huis met de titel King of Comedy.

Bij de jaarlijkse ceremonie kiezen fans de winnaars. Er worden prijzen uitgereikt in de wereld van televisie en film, sport, muziek en videogames. Winnaars krijgen een kenmerkende oranje trofee en worden vaak ook getrakteerd op een slijmdouche.

De Amerikaanse zanger Alex Warren was presentator van het evenement in Los Angeles. De show werd voor het eerst op zowel zender CBS als Nickelodeon uitgezonden.