Prinses Catherine vergezelt komende week haar man prins William tijdens zijn reis naar India. Volgens Britse media is de reis naar India het eerste gezamenlijke werkbezoek van de prins en prinses sinds Catherine voor kanker werd behandeld.

William gaat naar India voor onder meer de uitreiking van de door hem bedachte Earthshot Prize, waarbij duurzame initiatieven worden gesteund. Van maandag tot en met woensdag staan er een aantal verplichtingen in Mumbai op het programma. Naast de prijsuitreiking op dinsdagavond wonen de royals ook evenementen bij die te maken hebben met cricket, mode en film.

In 2024 werd Catherine behandeld voor kanker, vorig jaar januari maakte ze bekend dat ze in remissie is. In mei was haar eerste officiële overzeese bezoek sinds haar behandeling, toen ging zij naar Italië.

Het is de tweede keer dat de prins en prinses van Wales een officieel bezoek aan India brengen. De vorige keer was in 2016.