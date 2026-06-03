Hoewel ze zich in hetzelfde universum afspelen, hebben de games Spider-Man en Wolverine geen overlap. De gemaskerde webslingeraar is niet te zien in het nieuwe PlayStation-spel over de mutant, dat op 15 september verschijnt. Beide games zijn ontwikkeld door studio Insomniac.

"Het speelt zich af in dezelfde wereld, maar we hebben geen overlap. Spider-Man zal niet te zien zijn in Wolverine", zegt creative director Marcus Smith in een interview met entertainmentplatform IGN. "Deze game staat helemaal in het teken van Wolverine en je speelt hem ook van begin tot eind", voegt gamedirector Mike Daly eraan toe. "We wilden de focus het hele verhaal op hem houden."

Wolverine, bekend van zijn lange klauwen, gaat over de gelijknamige superheld en volgt hem op zijn reis over de wereld om andere mutanten te helpen. Het personage werd in meerdere films, waaronder de kaskraker Deadpool & Wolverine uit 2024, gespeeld door acteur Hugh Jackman. Eerder verschenen uit hetzelfde universum de games Spider-Man (2018), Spider-Man: Miles Morales (2020) en Spider-Man 2 (2023) van ontwikkelaar Insomniac Games.