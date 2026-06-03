Vuurwerkwinkeliers dreigen met rechtszaak om compensatie

DEN BOSCH (ANP) - Winkeliers die vuurwerk verkochten rond de jaarwisseling dreigen naar de rechter te stappen. Ze zijn ontevreden over de compensatie die het kabinet ze biedt voor het aanstaande vuurwerkverbod. Volgens hen is de vergoeding voor de misgelopen winst van één jaar te weinig.

"Als de Kamer hiermee instemt, is een gang naar de rechter onvermijdelijk", stelt VuurwerkCheck, een branchevereniging voor vuurwerkwinkeliers. Die wil zelf het liefst compensatie voor drie verkoopjaren. Voorzitter Frans Köhler stelt dat er weinig ruimte was voor onderhandelingen tussen de winkeliers en staatssecretaris Annet Bertram (Infrastructuur en Waterstaat).

Bertram schreef eerder deze week in antwoorden aan Tweede Kamerleden winkeliers nog één jaar te willen compenseren. De landsadvocaat adviseerde dat een overgangstermijn van een tot twee jaar voldoende is. In juli vorig jaar was al bekend dat voor de jaarwisseling van 2026 op 2027 een vuurwerkverbod zou gelden, dus is de overgangstermijn volgens Bertram ruimer dan het minimum van een jaar.