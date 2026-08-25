Spider-Man passeert Titanic op lijst films met hoogste opbrengst

Spider-Man: Brand New Day passeert vrijwel zeker Titanic op de ranglijst van films met de hoogste opbrengsten aller tijden, meldt The Hollywood Reporter. De film met Tom Holland in de hoofdrol heeft wereldwijd inmiddels 2,22 miljard dollar opgeleverd en waarschijnlijk wordt de klassieker van James Cameron uit 1997, momenteel op de vijfde plaats, snel ingehaald.

De nieuwste Spider-Man heeft nog een achterstand van 44 miljoen dollar op Titanic. De kans is groot dat de superheldenfilm ook de Chinese animatiefilm Ne Zha inhaalt en stijgt naar de vierde plaats van de ranglijst van films met hoogste opbrengsten. Avatar uit 2009 (2,9 miljard dollar), Avengers: Endgame uit 2019 (2,7 miljard dollar), Avatar: The Way of Water uit 2022 (2,3 miljard dollar) zijn de huidige top drie. Gezien het aanhoudende succes van Spider-Man lijkt een plaats in de top drie ook goed mogelijk.

Spider-Man: Brand New Day verscheen vorige maand en brak sinds de release al meerdere records.