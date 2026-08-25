Haakon en Mette-Marit vieren zilveren huwelijksjubileum besloten

De Noorse kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit vieren dinsdag dat ze 25 jaar getrouwd zijn. Ter ere van het zilveren huwelijksjubileum van het koppel deelde het paar een nieuwe foto, die onlangs is genomen op het landgoed Skaugum.

Haakon en Mette-Marit vieren het jubileum in besloten kring. Er was oorspronkelijk een grootse viering voorzien, maar deze werd uitgesteld omdat Mette-Marit dit jaar een longtransplantatie onderging. Momenteel volgt zij een revalidatietraject.

Het is volgens Noorse media de bedoeling dat de publieke jubileumviering op een later moment zal plaatsvinden. Gehoopt wordt dat ook de Noorse koning Harald, die momenteel in het ziekenhuis ligt, daar dan bij zou kunnen zijn.