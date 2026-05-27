Spijkerman heel trots op populariteit Kopspijkers in Schatkamer

Jack Spijkerman is "heel erg trots" dat zijn programma Kopspijkers een van de best bekeken programma's in De Schatkamer is, het nieuwe onlineplatform van het instituut Beeld & Geluid dat dinsdag werd gelanceerd. De 77-jarige cabaretier zegt in een reactie aan het ANP dat hij nog dagelijks door fans op straat wordt aangesproken op het satirische programma, dat van 1995 tot 2005 werd uitgezonden.

"Je merkt dat mensen, zeker in deze grimmige tijden, enorm de behoefte hebben aan lachen", zegt Spijkerman. "En er viel heel veel te lachen bij Kopspijkers. Je had dat idiote spel, de tafel met cabaretiers werkte elke week heel goed. En we mikten op een breed publiek: er zaten op zaterdagavond hele gezinnen van jong tot oud voor de buis." In de hoogtijdagen trok het VARA-programma zo'n 3,5 miljoen kijkers.

De cabaretier zat in de jaren dat hij Kopspijkers maakte "altijd in een workflow: we waren van maandag tot en met zaterdag bezig met de uitzending. Ik heb er laatst weer een paar teruggekeken. En het was écht heel leuk. Ik was blij om te zien dat het plezier ervan afstraalde. Ook in mijn herinnering hadden we zoveel lol met het maken van het programma."

Het team dat Kopspijkers maakte, veranderde in al die jaren nauwelijks. "We kozen echt onze eigen koers", verklaart Spijkerman het succes. "Programma's werken het beste als ze om een presentator of een groep mensen worden opgebouwd. Dat zie je nu volgens mij te weinig: er wordt een format bedacht en een poppetje bij gezocht. Mensen als Paul de Leeuw, Carlo Boszhard of Woe en Van der Laan zijn daarin positieve uitzonderingen."