Go Ahead Eagles legt met Noor Haug nieuwe keeper vast

DEVENTER (ANP) - Go Ahead Eagles heeft met Kjetil Haug een nieuwe keeper aangetrokken. De 27-jarige Noor komt transfervrij over van Toulouse. In Deventer heeft hij zijn handtekening gezet onder een verbintenis voor drie seizoenen, meldt de Overijsselse club.

"Voor mij voelt dit als een mooie nieuwe uitdaging bij een club met een sterke uitstraling", aldus de Noor op de clubwebsite. "Met het vertrek van meerdere keepers wilden we tijdig anticiperen op de situatie", verklaart technisch manager Marc van Hintum de komst van Haug.

Haug doorliep een deel van de jeugdopleiding van Manchester City, waarna hij terugkeerde naar zijn thuisland Noorwegen. In 2022 maakte hij de overstap naar Toulouse. Daarna werd hij meerdere keren verhuurd aan Noorse clubs.